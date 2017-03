Estudo afirma que Noruega é o país mais feliz do mundo; Brasil ocupa 22º lugar

O Relatório Mundial da Felicidade 2017, divulgado nesta segunda-feira (20) em Nova York, revelou que a Noruega é o país mais feliz do mundo. Produzido por peritos internacionais desde 2012, com apoio da ONU, o estudo contempla 155 países e foi apresentado hoje por ocasião do Dia Internacional da Felicidade, comemorado todo dia 20 de março.

No ranking, o Brasil aparece no 22° lugar, logo atrás dos Emirados Árabes Unidos e logo à frente da República Tcheca e da Argentina. Entre os países latino-americanos, a Costa Rica é o melhor colocado, na posição 12, atrás de Israel. O Chile é o mais feliz entre os sul-americanos, no 20° lugar.

No ano passado, a Noruega estava em quarto lugar e passou à liderança, superando a Dinamarca, primeira colocada na última edição e agora em 2° lugar. Em terceiro, vem a Islândia, seguida pela Suíça (primeira colocada em 2015) e a Finlândia, em quinto. Atrás deles vêm Holanda, Canadá, Nova Zelândia e Austrália. A Suécia aparece logo atrás, no décimo lugar.

A maioria dos últimos 30 países do ranking fica na África.

O estudo analisa o Produto Interno Bruto (PIB) per capita, a expectativa média de vida, a percepção de apoio recebido no próprio ambiente social e a percepção de confiança no governo e nas empresas em relação à corrupção.

O levantamento considera também a percepção dos entrevistados quanto à liberdade de tomar decisões próprias para influenciar suas vidas e a generosidade dos entrevistados em relação a doações. Fatores negativos, como preocupações, tristeza e raiva também desempenham um papel no estudo. O relatório deste ano é baseado em dados coletados entre os anos de 2014 e 2016.

Um dos editores do Relatório Mundial da Felicidade é o economista americano Jeffrey Sachs, da Universidade de Columbia, que realiza o trabalho com apoio de uma equipe de especialistas internacionais.