Estudantes da rede municipal fazem trilha noturna no Zoológico de Goiânia

Os estudantes da Escola Municipal Geralda de Aquino, do setor Cidade Jardim, vão ter uma noite diferente nesta quinta-feira (17). A partir das 19h, cerca de 50 alunos vão participar do projeto “Trilha Noturna”, no Parque Zoológico de Goiânia.

De acordo com a coordenadora do Núcleo de Educação Ambiental do Parque Zoológico, Sônia Regina, a trilha tem a especificidade de ser realizada no período noturno. “As atividades atendem alunos que não possuem condições de visitar o Zoológico durante o dia, por se tratar de uma maioria de trabalhadores. Então, eles são estimulados a contemplar esse espaço, que também é educacional”, afirma.

A programação da visita inclui palestra sobre os animais e o meio ambiente, caminhada pelas trilhas e identificação dos animais com hábitos noturnos do bioma Cerrado, como a jaguatirica, onça-pintada, tamanduá bandeira, veado-catingueiro, coruja orelhuda e lobo guará.

A ação é uma proposta da Secretaria Municipal de Educação e Esporte (SME) em parceria com a Agência Municipal de Turismo (Agetul).