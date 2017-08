Estrutura desaba, bombeiros interditam palco e show do DJ Alok é cancelado

Parte da estrutura do show do DJ Alok, que aconteceria no Rancho Quarto de Milha, em Presidente Prudente (SP), cedeu na noite de domingo (13), e pelo menos 20 pessoas ficam feridas.

As vítimas foram levadas para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) do Conjunto Habitacional Ana Jacinta, para o Hospital Regional (HR) e para a Santa Casa. O HR afirmou que atendeu um rapaz de 26 anos e uma moça de 24, que ambos estavam com escoriações leves e luxação, foram atendidos e liberados. Já a Santa Casa informou que cinco pessoas entraram na unidade com lesões leve e também já foram liberadas.

De acordo com a TV Fronteira, o backstage e parte do local onde estavam montados os camarotes desabaram antes mesmo do show começar. O palco foi interditado pelo Corpo de Bombeiros e a apresentação foi cancelada.

A organização do evento ainda não emitiu nota sobre o acidente. Já o DJ Alok, através de uma rede social, falou sobre o desabamento e também postou várias fotos e vídeos do local.

O Ministério Público Estadual (MPE) informou que vai investigar os fatos, bem como a situação do consumidor em relação aos ingressos. A causa do desabamento deverá ser apontado por laudos periciais.