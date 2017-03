Estreia “O Poderoso Chefinho”, a nova animação da Dreamworks

De onde vêm os bebês? Uma das perguntas mais antigas do mundo é a nova aposta da Dreamworks para os cinemas. O Poderoso Chefinho, que chega hoje aos cinemas, é uma animação com uma resposta absurda para esse questionamento. No filme, dirigido por Tom McGrath (de Madagascar), os recém-nascidos vêm de uma fábrica gigantesca, onde são montados, testados e, depois de triados, enviados para suas respectivas famílias. Acontece que alguns pequerruchos nascem sem talento para serem... bebês.

Os reprovados recebem um segredo para nunca crescerem e viram então funcionários numa gigantesca firma. É de lá que vem Poderoso Chefinho, um bebê carreirista que é enviado para uma missão numa família terrena. Tim, um moleque feliz de 7 anos, descobre que o novo membro da família é, na verdade, um espião de fraldas, com o intuito de obter informações sigilosas dos seus pais – além de roubar deles todo amor e atenção.

O filme começa em alta, com personagens fofos e com alguma complexidade, antes da chegada do bebê, e fofos e cínicos, no pós-parto. Mas a tirada, que no primeiro impacto parece genial, cansa rápido. Tente olhar para fotos de bebês fantasiados de abelhinhas por mais de dez segundos. Agora tente fazer isso por 1 hora e 37 minutos com um bebê que age como o Eike Batista. Do momento em que a ternura acaba para frente, o longuíssimo longa impõe ao espectador a sina do protagonista, que tira sonecas involuntárias em momentos tensos.

O livro infantil que baseou o roteiro tem 36 páginas, com mais ilustrações do que texto, e é voltado para crianças de até 4 anos de idade. Foi no estirão do papel para película e no salto de faixa etária, de crianças analfabetas a um público almejado que vai da idade de Tim até os 80 anos, que algo parece ter dado errado na gestação desse filme.

Uma pena que a história não consiga acompanhar o ritmo da estética primorosa, como a da cena em 2D em que o pequeno Tim vira um ninja, como em filmes de ação dos anos 1970. Outra surra de animação se dá na sequência em que o vilão narra seus planos de conquista mundial usando um desses livros em três dimensões, que pulam na cara do leitor quando são abertos e têm penduricalhos que servem de brinquedo. É uma das coisas mais bonitas já saídas de um computador. Pena que um bebê lindo e chato só sirva para estampar um álbum de fotos de família.