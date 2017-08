Estreia: No gingado da batuta

Já foi parar nos noticiários, tornou-se tema para desfile de escola de samba e chegou nas páginas dos livros. Prodígio do piano, a história do musicista João Carlos Martins agora pode ser conferida nas telas do cinema por meio do filme João, o Maestro, que estreia hoje nos cinemas de todo o País – em Goiânia, somente no Kinoplex Goiânia. Dirigido pelo cineasta Mauro Lima, o longa-metragem reconta a história de um dos instrumentistas mais reconhecidos entre os teatros mundiais, desde quando alavancou o sucesso pelos países europeus, até sua retomada aos palcos como maestro após seguidos acidentes.

Em um roteiro que beira ao drama musical, o filme traça uma cronologia das fases de João Carlos Martins. Ainda criança, ganhou notoriedade pelo talento nos pianos. Foi parar em auditórios da Europa e da América do Sul e se estabeleceu como um pianista de sucesso. Na fase adulta, sofre um acidente que prejudica o movimento da mão direita. Enquanto tenta se restabelecer, João se apresenta em concertos com apenas uma mão. No entanto, um segundo acidente retira os movimentos da mão esquerda. Mais uma vez o artista precisa se reinventar.

Com uma trajetória de superação, quem interpreta João Carlos em suas diferentes fases são os atores Alexandre Nero, Rodrigo Pandolfo e Davi Campolongo. Apesar de ser um filme biográfico, o papel de protagonista fica a cargo da própria trilha sonora. As canções que embalam o longa dão o tom das cenas, com músicas clássicas compostas por Johann Sebastian Bach, já que João é considerado um dos maiores intérpretes do compositor alemão e o único a gravar a obra completa dele.

Entre as cenas dos momentos de dor e superação, a trilha beira aos filmes de suspense. Já para o momento de paixão, os toques do piano revelam as sutilezas da trama. A história do instrumentista também reconta o seu apogeu no samba, quando foi homenageado como tema da Vai-Vai, coroada no desfile das escolas de samba de São Paulo de 2011. Há ainda referência ao livro Maestro! A Volta por Cima, escrito por Ricardo Carvalho, publicado em 2015, e que reconta a fase de sua superação após os acidentes.

No elenco, ainda estão os atores Caco Ciocler, Caio Laranjeira, Fernanda Nobre, Alice Assef e Alinne Moraes – esta como esposa do diretor. O próprio João Carlos também participa de algumas cenas do longa. Com experiência em filmes biográficos, o cineasta Mauro Lima já dirigiu os filmes Os Saltimbancos Trapalhões - Rumo a Hollywood (2016), Tim Maia (2013), Reis e Ratos (2009) e Tainá 2 - A Aventura Continua (2004). Em 2008, dirigiu Meu Nome Não é Johnny, que lhe rendeu o troféu de melhor roteiro adaptado no Grande Prêmio do Cinema Brasileiro.