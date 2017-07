Estrangeiros de vários cantos do mundo falam ao POPULAR o que mais amam na terra do pequi no Cerrado

O português desajeitado, o andar curioso e os olhos muito bem abertos os entregam. Nascidos longe de Goiás, eles vieram de diferentes regiões do mundo e comprovam que para toda cidade existe um lugar ao sol. No caso de Goiânia, o sol do Cerrado é quente e queima. O calor escaldante é justamente uma das impressões mais fortes de estrangeiros que vivem na cidade ouvidos pelo POPULAR. A reportagem os convidou para apontar o que mais amam e o que lhes incomoda na terra do pequi.

Não há unanimidade nas opiniões, mas a gastronomia, as áreas verdes e a hospitalidade dos goianos são boas razões para que os gringos continuem a viver por aqui com um gostoso sorriso no rosto. Opinião bem diversa do textão escrito por um americano e que viralizou recentemente na internet com 20 motivos para odiar o Brasil. “Os brasileiros são agressivos e querem levar vantagem em tudo. Não respeitam o meio ambiente. Toleram a corrupção no governo. Mal educados e falam dos outros publicamente”, apontou o rapaz, em um texto que criou polêmica. Apesar da enorme repercussão, a lista parece não representar a opinião da maioria dos estrangeiros que escolheram viver em Goiás.

A reportagem conversou com um argentino, um americano, um búlgaro, uma barbadense e uma colombiana. Pessoas de idades e culturas totalmente distintas, mas que têm em comum o fato de viverem hoje em Goiás. Ao apontarem o que é legal e o que irrita no cotidiano, acabaram celebrando a importância e força dos choques culturais, com porquês corriqueiros, sensíveis e pessoais e que servem como um espelho para a realidade goiana.