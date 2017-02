Estréia novo filme A Grande Muralha

Chega hoje às salas de cinema de Goiânia o novo filme do cineasta chinês Zhang Yimou, que já dirigiu clássicos como Lanternas Vermelhas. A Grande Muralha tem como mote justamente uma das sete novas maravilhas do mundo e patrimônio mundial: as muralhas da China. O protagonista do longa, contudo, está longe de ser chinês. Trata-se do norte-americano Matt Damon, que contribui com seu talento para dar vida à lenda criada por Zhang, de que a Grande Muralha foi construída para evitar que criaturas monstruosas, que aparecem a cada 60 anos, invadam o país e dizimem a população.

Além de Damon, outro ator ocidental integra o elenco principal do longa chinês: Pedro Pascal, chileno revelado nas séries Game of Thrones e Narcos. William e Tovar, seus personagens, são dois mercenários europeus que viajam para a China da época da dinastia Song (960-1279) a fim de buscar algo conhecido como “pó negro”, que vem a ser a ainda desconhecida pólvora e que seria muito lucrativa na Europa, que está em constante guerra. Contudo, depois que sua comitiva é dizimada, os dois acabam recrutados para ajudar o exército chinês numa batalha contra os Tao Tei, uma estranha espécie de animais subterrâneos que ameaçam a civilização humana.

Larga escala

Nessa luta, recheada de efeitos especiais, há diferentes batalhões de soldados, inclusive feminino, todos identificados por suas especialidades e cores. A liderança dos batalhões fica com o estrategista Wang (Andy Lau) e a comandante Lin Mae (Tian Jing), que fala inglês fluentemente – para isso, contou com as aulas de outro mercenário ocidental, Ballard (Willem Dafoe), que logo será descoberto como o vilão da história.

À revista britânica Empire, Matt Damon afirmou que, apesar de acostumado a protagonizar grandes produções, nunca viu algo em proporções tão grandes como em A Grande Muralha. “Tudo foi em larga escala. Nós íamos para o trabalho e lá estavam 500 figurantes vestidos em armaduras de guerra. Parecia um daqueles clássicos musicais da MGM ou como se eu estivesse em um filme com Cecil B. DeMille. Foi absolutamente surpreendente, no melhor jeito possível.”