Estilista lança coleção inspirada nas histórias de Maria Grampinho

Quando Maria fica órfã, ainda muito criança, cria um mundo próprio para sobreviver nas ruas e becos da Cidade de Goiás. Acolhida na velhice por Cora Coralina, é imortalizada em seu Poema “Coisas de Goiás: Maria”. A história da personagem Maria Grampinho mais uma vez é revista agora por meio dos tecidos, estampas e recortes da estilista Naya Violeta, que lançou na última semana a coleção “Andarilha”, com peças de roupa que remetem ao universo de um dos nomes mais populares da antiga Vila Boa.

“Num carnaval de sol forte na cidade de Goiás, entrei no museu da Cora pra fugir um pouco da folia e acabei mergulhando em suas histórias e reencontrando com a forte imagem de Maria Grampinho, mulher, negra, livre, a, figura imortalizada nos versos de Cora e nas bonecas que são comercializadas na cidade. Foi assim que nasceu a ideia dessa coleção”, reitera a estilista.

Com estampas coloridas, camisas, saias, blusas e acessórios que remetem ao sol da Cidade de Goiás e aos retalhos trabalhamos por Maria Grampinho, que vivia perambulando pelo município. A personagem morou durante o final da década de 1940 no porão da casa de Cora Coralina, dormindo ao lado de uma bica d’água, em que inclusive é possível ter um contato íntimo no Museu Cora Coralina. As peças de Naya Violeta estão disponíveis em seu ateliê, localizado no Setor Universitário, e no Casulo Moda Coletiva, no Setor Bueno.

Acompanhe as imagens: