Estilista cria roupas que crescem com as crianças

Atento às necessidades dos pais, preocupado com o desperdício de roupas pouco usadas e a quantidade de lixo resultante das frequentes compras de peças, o estilista britânico Ryan Mario Yasin teve uma ideia diferente.

Ele desenvolveu peças com uma técnica avançada usada em engenharia aeronáutica, que esticam conforme a criança cresce, usando dobras e vincos. As roupas são produzidas com material sintético, leve e impermeável.

A ideia da marca Petit Pli é que as peças vistam crianças de quatro a 36 meses. De acordo com a empresa, a roupa foi feita para acompanhar a fase de crescimento das crianças, que mudam de tamanho até sete vezes nesse período.

As peças ainda não estão à venda, segundo informações da empresa, mas é possível receber informações sobre o lançamento.

Petit Pli believes in longevity. This outerwear range expands to fit a large range of sizes in growing children. Why? We want to reduce the waste resulting from fast fashion.