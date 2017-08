'Estamos conversando', diz Fergie sobre futura parceria com Anitta

A cantora norte-americana Fergie, de 42 anos, afirmou em entrevista a edição brasileira da revista Vogue que está conversando com Anitta sobre uma futura parceria entre as duas.

À publicação do próximo mês de setembro da revista, a ex-Black Eyed Peas se declarou ao Brasil e elogiou a cantora carioca. As duas tem ligação com o diretor Giovanni Bianco. O profissional assinou projetos com Anitta como os videoclipes de "Bang!" e "Essa Mina É Louca" e, recentemente, trabalhou com Fergie em seu novo álbum, "Double Doutchess".

Ao ser questionada sobre a brasileira, a norte-americana disse que tem conversado com ela por telefone e afirmou que há a possibilidade de uma parceria em breve. "Estamos conversando", falou.

Fergie será uma das atrações do Rock In Rio. Ele se apresentará no Palco Mundo do festival no dia 16 de setembro.