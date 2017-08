Estacionamento de shopping em Goiânia se transforma em cinema ao ar livre

De volta para o passado! Essa vai ser a sensação de quem for ao Cine Drive In do Passeio das Águas Shopping, em Goiânia, a partir desta sexta-feira (18). Os clientes poderão se reunir em frente a uma tela gigante para curtirem produções cinematográficas dentro de seus carros.

A exibição será no vão central, localizado entre os estacionamentos Marrom e Vermelho, e também acontece nos dias 19, 25 e 26 de agosto e 01, 02, 07, 08 e 09 de setembro.

Serão dois filmes diferentes por dia. As sessões começam às 19h e às 21h30. Para hoje (18), os primeiros longas escolhidos foram “Capitão América: Guerra Civil”, às 19h, e “Vingadores: Era de Ultron, às 21h30. No sábado (19), será a vez de “Moana – Um Mar de Aventuras” (às 19h) e “Meu Malvado Favorito 2” (às 21h30). Já nos dias 25 e 26 de agosto, “Como eu era antes de você”, “Lisbela e o Prisioneiro”, “Procurando Dory” e “Zootopia: Essa Cidade é o Bicho” serão os filmes exibidos respectivamente.

Setembro

Em setembro a atração começa no dia 1º com “Dr. Estranho”e “Guardiões da Galáxia”. Já no dia 02, Fabrício Nobre e Lucas Manga respondem pela curadoria e discotecagem do “Bananada Day” no Cine Drive In, que traz os musicais “Cadillac Records” e “Os Embalos de Sábado à Noite. O feriadão de Independência terá uma programação mais que especial com os filmes “Lego Batman” e “Batman VS Superman”, exibidos no dia 07, e “Star Trek: Sem Fronteiras” e “Independence Day: O ressurgimento”, no dia 08 de setembro.

Festa

Além de curtir um bom filme, antes de cada sessão, o público poderá se divertir com apresentações de DJ’s. O local também terá um lounge – espaço fora dos carros - para aqueles que quiserem se deliciar com os filmes ao ar livre.

Você decide

O evento também terá o "Dia do Expectador", em que o público poderá escolher os dois últimos filmes da programação, que serão exibidos no dia 09 de setembro, conforme normas e disponibilidade das distribuidoras. A votação será realizada até o dia 26 de agosto no Facebook do Passeio das Águas Shopping.

Reserva

A reserva de vaga poderá ser feita antecipadamente no estande localizado em frente à loja Zara. O valor da reserva é R$ 25,00 por carro mais a apresentação de nota de compra de qualquer valor, realizada a partir de 13 de agosto em qualquer loja do Passeio das Águas Shopping. Além disso, o consumidor ganha um copo exclusivo e uma Fanta Guaraná para acompanhar o filme. Serão disponibilizadas 130 vagas por filme.