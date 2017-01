Esquenta do carnaval com Israel Novaes na Villa Mix

A primeira sessão CineMaterna Flamboyant de 2017 exibe amanhã a comédia brasileira Minha Mãe é uma Peça 2, às 14h10, na Cinemark do Flamboyant Shopping Center. Protagonizado pelo ator Paulo Gustavo, o filme já se tornou o terceiro filme brasileiro mais assistido no País, ficando atrás apenas de Dona Flor e Seus Dois Maridos (1976) e Tropa de Elite 2 (2010). No longa, Paulo Gustavo interpreta dona Ermínia, uma dona de casa que tornou-se apresentadora de TV e que agora convive com o drama do ninho vazio, com a saída dos filhos de casa. Inspirado na própria mãe do ator, a história já foi sucesso nos teatros com histórias corriqueiras e engraçadas que reforçam o ditado: mãe é tudo igual, só muda o endereço. Preço: o valor do ingresso é o mesmo praticado nas sessões normais da Cinemark. Informações: 3546-2068. Av. Jamel Cecilio, nº 3.300, 3º Piso, Jardim Goiás.

O cantor Israel Novaes faz hoje o lançamento do Villa Mix Camarote Salvador 2017 com show na boate Villa Mix, a partir das 22 horas. Natural de Breves, interior do Pará, Israel Novaes começou no universo musical cantando na igreja evangélica frequentada pela família. Começou a compor aos 16 anos e nunca mais parou. Suas músicas contam com ritmos dançantes e letras que mesclam humor e romantismo, como no sucesso Vem ni mim Dodge Ram. Ele foi lançado oficialmente no Festival Caldas Country de 2011 pelos padrinhos Jorge & Mateus. No show de hoje, Israel vai interpretar seus maiores sucessos, como Vó Tô Estourado, Você Merece Cachê, Sinal Disfarçado, Carro Pancadão, entre outros. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Diversão

Acampamento no Shopping Bougainville

O Discovery Camp armou seu acampamento no Shopping Bougainville no Espaço Cultural no Piso 1. As crianças se divertem em diversas atividades em um circuito de 60 minutos, com piscina de bolinhas, oficinas, apresentação com aventureiros, além de conhecerem os lemas do escotismo, como trabalho em equipe, lealdade, ajuda ao próximo, prática de boas ações, respeito aos animais e preservação da natureza. A atividade é realizada todos os dias, das 18 às 20 horas, e conta com monitores. A entrada é franca. Rua 9, nº 1.855, Setor Marista).

Happy hour

Discotecagem no Shiva-Alt Bar

A festa Cheap and Chong in da House anima o final de tarde de hoje no Shiva Alt-Bar, a partir das 18 horas. A discotecagem fica por conta dos DJs Mário Pires, Caroline Maia e Daniel de Mell. Será cobrado couvert artístico de R$ 5. Alameda das Rosas, esquina com a Rua R-18, Setor Oeste. Mais informações: 3285-7790.

Lazer

Moana no Passeio das Águas Shopping

Quem quer curtir o filme Moana – Um Mar de Aventuras fora das telas de cinema, pode aproveitar o espaço montado no Passeio das Águas Shopping e interagir com atividades relacionadas aos principais personagens da animação da Disney. A atração conta com boliche de coco ou dos Kakamoras, piscina de bolinhas com tiro ao alvo, espaço com tatuagens de papel, jangada eletrônica, além de mesas com jogos cartonados e pintura e bateria eletrônica. O espaço, montado na área central junto às escadas rolantes, pode ser usufruído por crianças de 2 a 10 anos (menores de 5 devem estar acompanhados de responsável). Horário: de domingo a sexta-feira, das 14 às 20 horas, e sábados, das 10 às 22 horas. Entrada franca. Av. Perimetral Norte, nº 8.303, Fazenda Caveiras.

Circuito

Agito com a Patrulha Canina

Inspirado na animação Patrulha Canina, do canal por assinatura Nickelodeon, o Goiânia Shopping realiza até o dia 8 de fevereiro atividades interativas voltadas para crianças de 4 a 12 anos. Para participar, basta fazer o cadastro antecipado no local e agendar o horário e a brincadeira é feita de acordo com a ordem de chegada. O funcionamento é de segunda a domingo é das 14 às 20 horas, com sessões de 30 minutos. Entrada franca. Av. T-10, nº 1.300, Setor Bueno.

Cerrado Bar

Noite de música

Cantora Grace Venturini divide o palco com os músicos Arthur Queiroz, Luiz Sardinha e Tiago Rosback

Hoje, no Cerrado Bar e Restaurante, a noite é de música. Trata-se do projeto Palco Cerrado. A partir das 21 horas, sobe ao palco da casa a cantora e compositora Grace Venturini, que estará acompanhada dos músicos Arthur Queiroz, Luiz Sardinha e Tiago Rosback, que prometem um noite recheada do melhor da música popular brasileira, samba, bossa nova e do instrumental. Artista conhecida da noite goianiense, Grace Venturini mostrou seu talento musical muito cedo, ainda na infância. Aos 8 anos, já cantava num coral infantil gospel. Estudou teoria musical e técnica vocal no Centro Cultural Gustav Ritter e também com a professora Honorina Barra. Foi backing vocal da banda que acompanha Bruno e Marrone e depois passou a investir na carreira solo. O couvert artístico da noite será de R$ 7. Av. T-3, n° 2.537, Setor Bueno. Mais informações: 3274-4615.