Espeteria prepara 'esquenta' para o Carnaval goiano

A espeteria Steak In entra no clima de Carnaval e comemora com músicas típicas da folia e dobradinha de drinks durante o "Esquenta do Bloquinhos", na sexta-feira (17), com o som da DJ Niela. O repertório, repleto de marchinhas, MPB e samba, alude ao Carnaval de rua, e promete tornar a happy hour ainda mais divertida.

Já no sábado (18), a espeteria aproveita o fim do horário de verão para dar aos presentes mais uma hora de dobradinhas de drinks. A Double Drink que está acontecendo todos os sábados – na compra de um drink, o segundo de mesmo valor sai por conta da casa – terá a hora adianta juntamente com o relógio.