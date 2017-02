Espetáculo Trunfo estreia em Goiânia com duas apresentações gratuitas na Praça Universitária

Arcanos maiores, valete de copas, quatro de espadas e sete de paus. No espetáculo paraense Trunfo, que estreia hoje em Goiânia, o público é peça principal na história que se desmembra entre teatro, artes circenses, artes visuais, dança e música. Sem um roteiro pré-determinado de ações cênicas, a plateia seleciona três cartas de um baralho de tarô que posteriormente interferirão no futuro dos personagens da peça, criada pelo grupo Projeto Vertigem e apresentada até amanhã na Praça Universitária.

Todo concebido em Belém, cidade natal do grupo, o espetáculo estreou em 2015 e desde então tem rodado por diferentes cidades brasileiras. Trata-se da terceira peça da companhia, que conduz o público pelo picadeiro através de uma experiência sensorial e tática comandada pelo acaso que a história pode tomar. “O acaso e a sorte é que constroem o espetáculo de cada dia. O público é convidado a fazer o seu jogo, em duas tiradas de três cartas, que aos poucos vão construindo a encenação do espetáculo”, explica a atriz Marina Trindade, que faz parte do elenco.

Com direção de Paulo Ricardo Nascimento, do In Bust – Teatro com Bonecos e todo estruturado para ser desenvolvido em espaços abertos, como no meio da Praça Universitária, o espetáculo traça uma trama ocasional que surge a partir da consulta dos arcanos. É a sorte que dita a ordem da encenação, dependendo das cartas tiradas a cada sessão e das combinações que farão ao serem escolhidas pelo público. O resulta faz com que cada apresentação seja diferente uma da outra.

Trata-se de um verdadeiro desafio aos atores e à equipe técnica, já que a cada nova edição de movimentos, é preciso surgir também uma nova luz e outra trilha sonora. “Abrimos um jogo de tarô em cena e isso é sério. Fizemos estudos, porque buscamos esses arquétipos para mostrar de forma lúdica em cena, as mensagens e visões de mundo que o tarô pode nos dar, apesar de não haver compromisso com interpretações. Não somos tarólogos. O que fazemos é deixar as coisas no ar. Os símbolos são mostrados”, aponta Marina.

Acrobacia

Por meio da manipulação de objetos, solos e técnicas de acrobacias aéreas, mescladas ao universo das artes visuais, Trunfo faz uma aliteração e metáfora sobre os caminhos e estradas da vida, que podem mudar de um dia para o outro. O espetáculo foi contemplado pelo Prêmio Funarte Carequinha de Estímulo ao Circo 2015, e passará também por Nova Lima (MG), Salvador (BA), Vale do Capão (BA) e Campinas (SP).

Ainda em Goiânia, além de apresentar o espetáculo, os membros do grupo terão a oportunidade de realizar um intercâmbio com a companhia Corpo na Contramão, que também promove pesquisas que unem diversas técnicas e linguagens na região desde 1991. Ao longo de todo o dia, os grupos se juntam para a elaboração de processos criativos que unem teatro, poesia, música e dança.

Espetáculo Trunfo, grupo Projeto Vertigem (PA)

Data: Hoje e amanhã

Horário: 20 horas

Local: Atrás da Biblioteca Marieta Telles Machado, no alto da Praça Universitária, Setor Universitário

Duração: 40 min

Classificação: Livre

Entrada franca