Espetáculo retrata vida e obra de Gandhi em Goiânia e Anápolis

Baseada nos discursos do líder indiano Mahatma Gandhi, a peça “Gandhi, um líder servidor” será encenada no sábado (27), em Anápolis e no domingo (28), em Goiânia. Na peça, o pacifista indiano é interpretado pelo ator global João Signorelli.

Ao longo dos 50 minutos de espetáculo, o público é instigado a uma sensível reflexão sobre liderança, não-violência e princípios ético-filosóficos nas relações humanas, integração, cooperativismo e amor. Gandhi (1869-1948) ficou conhecido em todo o mundo ao atuar na defesa da minoria hindu que vivia na África do Sul, lutando pelos direitos iguais.

Os recursos obtidos com a venda dos ingressos para o monólogo serão destinados à Fraternidade Sem Fronteiras (FSF), organização não-governamental sediada em Campo Grande, apolítica, sem fins lucrativos e sem cunho religioso ou nacionalista, que atende crianças órfãs em Moçambique, na província de Gaza, na África.

Atualmente, cerca de nove mil meninas e meninos são assistidos em 12 centros de acolhimento, onde recebem refeições, orientações relacionadas à higiene, cidadania, e participam de atividades recreativas e que contribuem para fortalecer a autoestima, a valorização da cultura local e os valores fraternos.



ONG

A ONG teve início em Campo Grande (MS), em meados de 2009, e espalhou-se para outros estados. Em 8 anos, a ONG soma 500 voluntários, dentro e fora do Brasil. Um dos braços, fica localizada em Campinas (SP) e, tem como objetivo, levar uma vida mais digna à uma extensa faixa-etária de recém nascidos a adolescentes em Moçambique, no sul da África. Hoje no país existe mais de um milhão de crianças órfãs e mais da metade em situação de contaminação do vírus HIV.

Segundo o presidente da ONG Fraternidade Sem Fronteiras, Wagner Moura, Gandhi foi escolhido por ter uma história inspiradora. “Ele marcou a humanidade pela coerência entre o que dizia e fazia. Isso fez com que nos identifiquemos com esse grande humanista e sempre levamos em nossos corações uma de suas frases:’Seja você a mudança que quer ver no mundo´, afirma.”



Serviço



Anápolis

Onde: Centro Cultural São Francisco de Assis (Av. Pinheiro Chagas, Bairro Jundiaí)

Quando: 27 de maio de 2017

Horário: 20 horas

Vendas:

- Doce Paladar Confeitaria

- Camisaria Memphis

- Centro Espírita Caminho da Luz

- Livraria C.E. Vicente de Paulo



Goiânia

Onde: Centro Cultural Sesi (Av. João Leite, Setor Santa Genoveva)

Quando: 28 de maio de 2017

Horário: 20 horas

Vendas:

- Komiketo – Rua T4

- Doce Paladar Confeitaria

- SM Gourmet 21

- Livraria Feego

- Cegal

- Irradiação Espírita Cristã

- Grupo Espírita Caminho da Luz



Ingressos:

- Inteira: R$ 50,00

- Meia: R$ 25,00



Vendas online:

- Sympla