Espetáculo Por Isso Fui Embora discute as relações amorosas no palco do Teatro Sesi

Mistério, paixão, encontros, desencontros e reencontros. As relações amorosas são colocadas em cheque para refletir e questionar na comédia romântica Por Isso Eu Fui Embora, que será apresentada neste sábado (12), às 21 horas, e domingo (13), às 20 horas, no palco do Teatro Sesi. A peça estreou em novembro do ano passado no Rio de Janeiro para temporada de três meses. Depois, ficou em cartaz em São Paulo e saiu pelo País em turnê, que será encerrada em Goiânia. No elenco, os atores Joaquim Lopes, Juliana Knust, Camila Lucciola e Flávio Rocha.

Com direção de Régis Faria e texto de Juliana Frank, o espetáculo acompanha a história de quatro personagens a partir das diferentes perspectivas das relações. “É uma peça que aborda o universo dos relacionamentos modernos. Fala sobre a inquietude do ser humano quando ele chega em um lugar de comodidade no casamento. O que ele faz para sair disso é a grande questão. Existe uma fórmula? A relação monogâmica consegue perdurar por vários anos de forma saudável? São muitas dúvidas”, comenta Joaquim Lopes ao POPULAR.

Na trama, a escritora Cires (Camila Lucciola) não acredita mais no modelo tradicional do casamento depois de uma profunda desilusão amorosa e afoga sua mágoa em encontros superficiais com diferentes homens. O mais fiel deles é Joker (Flávio Rocha), cúmplice de sua amargurada história e dono do bar que ela mais frequenta. Até que um dia ela conhece o fotógrafo Martin (Joaquim), que é casado com Pérola (Juliana Knust), com quem vive uma situação de comodismo e de rotina por conta do tempo de relação.

A vida do casal é colocada de cabeça para baixo após a presença de Cires. “Ela é uma mulher aparentemente superdiferente da esposa, que é muito certinha e dentro do padrão da sociedade que pensa em montar a casa, ter filhos e depois se acomoda dentro da relação. E, quando ele conhece a outra, enxerga nela uma libertação e uma possibilidade de algo inusitado. Ele precisa decifrar se isso vai ser bom ou não. O Martin fica tentando entender o que ele sente e o que realmente quer para tomar essa decisão”, adianta Joaquim.

Além do espetáculo e da apresentação do Vídeo Show (Globo), Joaquim Lopes foi escalado para o Dança dos Famosos, do Domingão do Faustão. Como a primeira apresentação do ator ao lado da bailarina Tatiana Scarletti será na segunda semana do reality, os ensaios não chocaram com a peça em Goiânia. “Deu tudo certo na agenda e acabou dando para conciliar. Vamos fechar com chave de ouro aí nossa turnê. Não posso reclamar de trabalho, ainda mais no momento em que o País passa.”

SERVIÇO

Espetáculo: Por Isso Fui Embora

Elenco: Camila Lucciola, Flavio Rocha, Joaquim Lopes e Juliana Knust

Data: Sábado (12), às 21 horas, e domingo (13), às 20 horas

Local: Teatro Sesi – Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva

Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Assinantes do POPULAR têm 50% de desconto

Classificação indicativa: 14 anos

Informações: 3269-0800