Espetáculo “O Crivo” faz última apresentação da temporada

Após percorrer dez cidades brasileiras e oito da República Tcheca, o espetáculo goiano O Crivo finaliza sua circulação nacional nesta terça-feira na cidade de Itumbiara, Região Sul de Goiás. A apresentação está marcada para 20 horas, no auditório Onofre Ferreira dos Anjos, no IFG. Três contos da obra de Guimarães Rosa inspiraram João Paulo Gross, que assina a direção e a coreografia de O Crivo: A Terceira Margem do Rio, O Espelho e Nada e a Nossa Condição. “A concepção do projeto se deu no momento que eu li o Primeiras Estórias. Eu fiquei muito mexido e me apaixonei pela escrita, pelo ritmo e por todo o sertão que o autor descreve na obra”, conta o coreógrafo. Gross explica, no entanto, que o sertão é outro. Não está em Minas, na Bahia ou em Goiás – o sertão é aqui. É o próprio ser, o sozinho que todos temos, o mundo de cada um. Entrada franca. Avenida Furnas, nº 55, Village Imperial, Itumbiara.