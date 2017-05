Espetáculo “Mundo Bita” retorna ao Teatro Sesi

Sucesso entre a criançada , com mais de 180 milhões de visualizações no Youtube e um DVD de Ouro, os personagens Bita, Lila, Tito e Dan, acompanhados da cantora Flora, vão divertir o público de Goiânia neste domingo, com o Show do Bita, às 17 horas, no Teatro Sesi. Na Galáxia da Alegria, entre o Planeta Música e o Planeta Circo, está o maravilhoso Mundo Bita. Habitado por seres verdes super engraçados chamados Plots, o lugar é mais conhecido por ser a casa de Bita, com seu bigode laranja e cartola na cabeça. No espetáculo, a trupe canta e brinca, incentivando o público a embarcar no mundo encantado da imaginação. Canções consagradas, como Fazendinha, Viajar Pelo Safari, Chuá Tchibum e Dinossauro estão presentes neste show recheado de sucessos. Ingressos: R$ 80 (inteira) e R$ 40 (meia). Crianças de até 1 ano e 11 meses não pagam ingresso. Av. João Leite, nº 1.013, Setor Santa Genoveva. Informações: 3269-0800.