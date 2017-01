Espetáculo “Mateus e Mateusa", da Cia. Teatral Oops!..., é atração no Parque Flamboyant

Dando continuidade ao projeto Domingo no Parque, a Cia. Teatral Oops!.. apresenta hoje o espetáculo Mateus e Mateusa no Parque Flamboyant, no Jardim Goiás, às 17 horas.

A peça mostra a história de um casal de idosos, que após 50 anos de casamento, vive em pé de guerra. Cansados um do outro, acusam-se mutuamente de abandono. Assim, com esse casal que deveria celebrar o amor, a produção retrata, de um modo quase farsesco, a convivência familiar, suas relações, o consumismo e a futilidade. Os pais ainda precisam lidar com as duas filhas Odara e Odessa, interesseiras que vivem disputando entre si a atenção do velho e rico pai. A entrada é franca.

Lazer

Último dia da Casa Lego no Flamboyant

Hoje é o último dia para curtir as aventuras da Casa Lego no Flamboyant Shopping Center, das 14 às 20 horas. Podem brincar no espaço temático crianças de 18 meses a 12 anos. Para os pequenos de até 3 anos, o roteiro de diversão começa no Espaço Kids. Já as crianças a partir de 4 anos poderão optar entre três diferentes brincadeiras. No Espaço Central Park elas serão acomodadas em mesas de piquenique e incentivadas a construir peças para o jardim, enquanto o Mini Zoo dará vida aos animais. Já o Espaço Desafios oferece monitores para orientar as crianças a trabalharem em equipe na construção pontes, torres e objetos iguais. A entrada é franca. Avenida Jamel Cecílio, nº 3.300, Jardim Goiás.

Pré-carnaval

Samba e pagode com Chrigor na Villa Mix

Já no esquenta para o carnaval, a boate Villa Mix promove hoje o Esquenta Folia com show do cantor Chrigor, ex-vocalista do Exaltasamba, de Willy Brazuca e o som de Rafael Ramalho nas pick ups comandando a discotecagem, a partir das 22 horas.

Em carreira solo desde 2002, Chrigor vai relembrar os grandes sucessos do samba e pagode dos anos 90, e claro, os hits do Exaltasamba que embalaram gerações. Av. 136, Executive Tower, nº 960, Setor Marista. Informações: 3954-6633.

Matriz de Campinas

16° Encontro de Folia de Reis

Mais de 45 grupos de diversas cidades do Estado se reúnem hoje no 16º Encontro de Folia de Reis na Praça da Igreja Matriz de Campinas. Com tema Nas Crianças o Presente e o Futuro das Folias, o evento tem como objetivo transmitir a folia e enfatizar a importância da participação de crianças e jovens nesta manifestação artística e cultural. O encontro começa com a alvorada festiva, às 6 horas, e com a missa dos foliões, às 7 horas. Depois da abertura oficial, às 9 horas, os grupos se apresentam ao decorrer do dia até às 18 horas. Entrada franca. Rua José Hermano, Setor Campinas.