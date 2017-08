Espetáculo destaca cultura popular brasileira

O espetáculo Por Cima do Mar Eu Vim inicia o projeto Corpo, Cultura e Cidade: Coletivo 22 em Circulação nesta sexta-feira, às 7h30, no Cepae da UFG, Câmpus 2. A performance será seguida de oficinas para os alunos de escolas públicas da capital. Serão trabalhados elementos da cultura brasileira como capoeira, jongo e batuque. As oficinas também pretendem desenvolver saberes e fazeres de parteiras, raizeiras e benzedeiras.

Por Cima do Mar Eu Vim destaca no palco a travessia de africanos escravizados a caminho do Brasil e tem uma mulher negra do século 17 como protagonista. O enredo conta a história da Rainha Nzinga Mbandi, que naquela época reinou em territórios que hoje constituem Angola. Apresenta também figuras arquetípicas do imaginário e realidade cultural afro-brasileira. O espetáculo cênico-musical é realizado com base no Projeto Calunga Grande, contemplado na Lei Municipal de Incentivo de Goiânia.

Além da programação desta sexta-feira, o espetáculo será apresentado no Colégio Colemar Natal e Silva e no Colégio Francisco Dantas nos dias 31 de agosto e 6 de setembro, respectivamente. Todas as apresentações são abertas à comunidade.

SERVIÇO

Espetáculo: Por Cima do Mar eu Vim

Companhia: Coletivo 22

Elenco: Diego Amaral, Flávia Honorato, Lorena Fonte, Vinícius Bolivar

Direção de cena: Renata Lima

Direção musical: Diego Amaral

Data: Sexta-feira (25), às 7h30

Local: Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação (Cepae) da UFG (Av. Esperança, Câmpus 2, ao lado da Vila Itatiaia)

Entrada franca