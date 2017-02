Espetáculo de dança PlanoP Circulando se apresenta em Goiânia

Consumismo, egocentrismo, tecnologia e relações de descartes materiais e afetivos. O que poderia ser tema para um estudo sociológico extenso e complicado se transforma em arte e movimento no espetáculo de dança PlanoP Circulando, do coletivo goiano PlanoP, que será apresentado hoje, às 20 horas, no Teatro Sesc Centro. A pesquisa coreográfica é baseada na obra do sociólogo polaco Zygmunt Bauman e do cientista social canadense Erving Goffman.

O trabalho foi contemplado pelo Prêmio Funarte de Dança Klauss Vianna/2014 e começou a rodar o Brasil em 2016 e já passou por São Paulo, Belo Horizonte, Rio de Janeiro, Palmas e Goiânia. No palco, estão os intérpretes-criadores com mais de dez anos de trajetória em dança Guilherme Monteiro, Nilo Martins, Gabriel Côrtes e Gleysson Moreira. A trilha sonora passa por músicas de Graveola, Otto, Coco Rosie, Coldplay, 16 Horse Power, Andy Stott, e Hildur Gudnadottir.

O espetáculo começou a ganhar forma em 2013 a partir de experiências compartilhadas entre os artistas no Núcleo Coreográfico formado pelo Teatro Sesi juntamente com a faculdade de dança da Universidade Federal de Goiás (UFG). Foram oito meses de pesquisa, de criações individuais e também de preparação com coreógrafos que vieram do País inteiro ministrar workshops tendo como eixo as relações interpessoais e o diálogo com outras vertentes artísticas.

Ao final, foi montado o espetáculo PlanoP Circulando que une três coreografias dos artistas criadas no Núcleo. Visualiza-me, de Nilo Martins, baseada nas interações sociais no meio virtual. Ocobsoleto, de Gabriel Côrtes, que trata sobre as mudanças da sociedade atual, e Bem Te Quero Mal, de Gleysson Moreira, que discute a repulsão e a atração de sentimentos, como amor e ódio. “As particularidades dos temas e nossa afinidade artística ajudaram na junção”, lembra Nilo.

O próximo passo foi o batismo do coletivo, o que não foi considerada uma missão complexa pelos integrantes. “O nome veio pelas nossas diferentes atividades profissionais. Eu e o Gabriel somos arquitetos, o Guilherme é médico e o Gleysson é bailarino formado. Então, não se tratava de um plano A ou B, mas algo paralelo. No entanto existe uma flexibilidade. Em Goiânia pode ser P de pequi, em Belo Horizonte P de pão de queijo e no Rio de Janeiro P de praia”, diverte-se Nilo.

A rotina de trabalho físico de cada um fora dos palcos sugere muito planejamento para cumprir as datas no calendário de espetáculos. Para a apresentação de hoje em Goiânia, por exemplo, os artistas estão há cerca de dois meses, pelo menos três vezes por semana, sempre fora do horário comercial, se encontrando para os ensaios. “Cada um tem o seu nicho profissional, mas a dança é algo que nos une e que facilita todo o nosso entrosamento no palco”, avalia Nilo.

A estreia do espetáculo foi em maio do ano passado em Palmas (TO). Depois eles deram uma pausa de quase cinco meses por conta da incompatibilidade das agendas de cada integrante. A segunda capital visitada foi o Rio de Janeiro, depois São Paulo. No total, foram 11 apresentações em território nacional, duas delas no Teatro IFG Goiânia para 150 alunos do ensino técnico e outra no Teatro Sesi. Em cada data, foram oferecidas oficinas de dança contemporânea.