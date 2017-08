Espetáculo Dalí, da Cia. Bendita de Teatro, será encenado no Centro Cultural UFG

Trecho do espetáculo Dalí

A atriz Adriana Veloso, da Cia. Bendita de Teatro, apresenta no teatro do Centro Cultural UFG, nestas quinta e sexta-feira, sempre às 20 horas, o espetáculo Dalí (foto). A peça é um monólogo com a direção de Hugo Rodas, em que a atriz vive o papel de Salvador Dalí e joga, em desordem, seus pensamentos, tormentos de pintor faminto de perfeição, além de seu amor por sua mulher e ideias extraordinárias em campos diversos das artes e ciências.

Em seus melhores momentos Dalí foi um estímulo para a imaginação de sua época, embora tenha sido um personagem dominado por sentimentos de vergonha tão agudos que quase faziam que sua vida fosse literalmente impossível. Só pôde superá-los expressando-se através de sua obra, criando uma máscara exibicionista para ocultá-los.

O roteiro foi escrito baseado nos livros Diário de um Gênio, de Salvador Dali, e La Vida Desaforada de Salvador Dalí, de Ian Gibson, além de inúmeras entrevistas e documentários.

Dalí é o quarto espetáculo da Cia. Bendita de Teatro, que em 2017 completa dez anos de trajetória. Todos os três espetáculos anteriores, Édipo, In-Decência e Esquizofrenia, também contam com a direção de Hugo Rodas.

O motivo da escolha deste tema na montagem de comemoração de 10 anos da companhia, segundo o grupo, é que Salvador Dalí foi um dos principais artistas, em todo o mundo, a deixar sua marca de genialidade no século 20. Tanto por meio de imagens oníricas, como por textos filosóficos e pela teatralidade. Praça Universitária, Setor Universitário.

SERVIÇO

Espetáculo: Dalí

Direção: Hugo Rodas

Elenco: Adriana Veloso

Data: Quinta e sexta, às 20 horas

Local: Centro Cultural UFG (Praça Universitária, Setor Universitário)