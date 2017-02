Espetáculo 'Amigas, pero no mucho' reestreia em Goiânia

Considerada a comédia de maior sucesso de 2016, “Amigas, pero no mucho” reestreia nova temporada nesta sexta-feira (17), no Teatro Madre Esperança Garrido, em Goiânia.

O texto do espetáculo de Célia Regina Forte teve a supervisão de Paulo Autran e será interpretado pelos atores Ivan Lima, Mauri de Castro, Jonatas Tavares e João Bosco, com a direção de Rafa Blat. O figurino e o cenário são assinados por Fábio Marques (TV Globo – “Fala Baixo”) e a narração da peça será feita por Irene Ravache que também é madrinha do espetáculo.

"Amigas, pero no mucho" conta uma história, através do encontro de quatro amigas: Débora, Olívia, Fram e Sara. Esse encontro ocorre em uma tarde de sábado, onde todas (ou quase todas) as roupas sujas são lavadas por elas. Com humor, ironia e irreverência, elas falam sobre suas dissimulações, devaneios, loucuras e neuroses. Mulheres essas, capazes de deixar qualquer homem desencantado com o sexo oposto.

De acordo com o diretor Rafa Blat, a montagem proposta em Goiânia será em uma concepção mais focada no feminino real e na busca da transformação do ator no encontro da mulher. “Será refinada aos moldes de uma 'sitcom' para o teatro. A concepção não caminha para o estereótipo externo e sim para o arquétipo interno das sensações e loucuras dessas mulheres”, todas essas mulheres são identificadas como aquelas que encontramos na nossa família, nas reuniões, e outros . Temos uma grade sit com o qual o publico lava sua alma como muito riso, explica.

O ator carioca, Ivan Lima - 52 anos de carreira no teatro e no cinema - comemora essa jornada interpretando Fram de “Amigas, pero no mucho”. Segundo ele, a Fram tem muito do Ivan: “o que ela me passa na verdade, com toda a loucura da personagem é uma vontade de viver muito grande e é isso que eu acho muito bonito nela. Ela não se deixa vencer pela idade e pelas situações da vida. Ela é muito positiva em tudo que ela fala. Ela acredita na vida. Ela acredita na alegria. Isso bate muito comigo, pois eu acredito em tudo isso. As coisas erradas acontecem e nós passamos por isso vivendo, com toda essa alegria!” Ivan lima ja trabalhou com grandes nomes da TV e teatro Nacional, foi um dos galas do cinema nacional , da extinta TV Tupi e TV Globo

O público que for ao teatro vai ter surpresas e alegrias, em especial, o público feminino, pois é um espetáculo que fala da mulher no intimo do seu cotidiano. Já os homens vão dar boas risadas ao reconhecer no palco, as mulheres que os cercam. O convite está feito: “Amigas, pero no mucho”, não tem como perder. Venha soltar o riso, pois só ele tem o poder de aliviar tensões e fazer com que entremos em estado de catarse. Atores e público voltando para casa, mais leves e eufóricos. Esse sim um bom desfecho para uma história de sucesso: “Amigas, pero no mucho”.



Serviço

Quando: do dia 17 ao dia 19 de fevereiro de 2017

Onde: Teatro Madre Esperança Garrido( av contorno centro, em frente ao mutirama)

Horários: dias 17 e 18 às 21hs e dia 19 às 19hs;

Quanto custa? R$ 40,00 (inteira) e R$ 20,00 (meia);

Como comprar: No Teatro Madre Esperança Garrido ou pelo site:www.compreingressos.com ou curta mais (bougainville)

Censura: 10 anos.

Informações: (62) 99263-0562