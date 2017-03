Espaço Cultural Novo Ato traz espetáculo em homenagem à Semana da Mulher

Com uma programação em homenagem à Semana da Mulher, a Cia. Novo Ato apresenta hoje o espetáculo Via Cássia (foto), às 20 horas, no Espaço Cultural Novo Ato. Estruturada em dois atos dinâmicos, a peça mostra Cássia, interpretada por Marília Ribeiro, que extravasa suas obsessões interpretando acontecimentos da sua vida que contribuíram para uma neurose progressiva que culmin...