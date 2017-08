Escritores goianos lançam livros na 18ª Bienal Internacional do Rio

Com a promessa de reunir mais de 300 autores nacionais, a Bienal Internacional do Rio de Janeiro, que começa hoje e segue até o dia 10 de setembro, abre espaço também para a literatura feita em Goiás. Ao menos três autores do Estado vão aproveitar o evento no Rio - um dos maiores do País - para lançar seus trabalhos na feira que ocupará três pavilhões do Centro de Exposições Riocentro, zona leste da cidade maravilhosa.

Além de uma excelente vitrine, será uma oportunidade de promover um encontro direto com os leitores e editoras de todo País. Para a escritora goiana Acácia Peixoto Gomes, de 36 anos, que lançará três livros na bienal neste fim de semana, a participação no evento é uma grande oportunidade na carreira. A autora apresenta as obras Adolescer, Love Is The Air e Rick e Cath, publicados pelo selo Ler Editorial.

Acácia assina os livros sob o pseudônimo de Eva Zooks e participa pela segunda vez da Bienal do Rio, que nesta edição vai reunir nomes de peso como Fernando Gabeira, Artur Xéxeo, Maurício de Sousa, Ziraldo e Ana Maria Machado. A estreia no evento literário carioca foi em 2015, quando relançou Cicatrizes, a segunda obra da carreira e que foi lançada em 2014 na Bienal de São Paulo, vendendo toda a tiragem inicial.

“Espero fazer o mesmo sucesso com os novos títulos. Já estou acostumada com essa loucura de lançar livros em bienais”, comenta Eva. Uma das características das obras da escritora goiana é a pegada sexual, um nicho de mercado editorial que ganha espaço entre o público e editoras e que se convencionou chamar de literatura “hot”. Em Love Is The Air, a autora fez uma coletânea de contos que se passam em Londres e reforça os valores de amor.

No romance Rick e Cath, uma série que renderá outros cinco livros, um grupo de cinco amigos que passam por dificuldades em uma fazenda em Aruanã. Já em Adolescer, a autora estreia com um trabalho voltado para o público adolescente. A obra foi inspirada na vivência com o filho de 14 anos e retrata a história de três jovens irmãos que passam pelo período que a autora considera o mais “complicado” por conta de tantas descobertas. “É um livro para toda família”, conta.

Outra veterana em bienais é a escritora goiana e orientadora sexual Selma Arau, 50 anos. A autora lança no dia 6 de setembro o livro O Segredo da Mulher de Sucesso, pelo selo Madras Editora. A autora participou pela primeira vez da Bienal do Rio, em 2011, com o título Boa de Cama - Uma Abordagem Sobre a Sexualidade Feminina. Ela voltou mais tarde nas edições de 2013 e de 2015. “É um momento gostoso de troca com os leitores nesse universo de palavras e confissões”, conta.

A nova publicação de Selma apresenta soluções a partir de estudos e pesquisas para as questões da mulher moderna na vida profissional e nos relacionamentos. Segundo a autora, mais de 50% das mulheres estão insatisfeitas sexualmente. Algumas só atraem homens não dispostos a compromisso, vivem relações abusivas ou têm severa dificuldade em aceitar o próprio corpo, o que atrapalha de alguma maneira o prazer sexual. “Minha função é ajudar na busca pelo empoderamento feminino”, comenta.