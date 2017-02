Escola promove evento gratuito para crianças no Vaca Brava

A escola Cultura Inglesa organiza na manhã deste domingo (19), um evento gratuito para crianças, aberto para a comunidade, no Parque Vaca Brava, no Setor Bueno, em Goiânia.

As atividades recreativas do "Fun in the park" são oferecidas em inglês, das 9h30 às 10h30 e não é necessário agendamento prévio.

Na programação, atividades que estimulam o aprendizado e uso do inglês fora de sala de aula, em momentos divertidos e, ao mesmo tempo, didáticos. As brincadeiras estimulam também o trabalho em equipe e são bastante voltadas ao contato pessoal entre as crianças.

A seguir, um resumo das atividades que serão feitas:

Little kids:

Play dough station

Crianças usarão toda sua imaginação com esta oficina de massinha!

Simon says station

As crianças devem fazer o que o “mestre” mandar!

Duck Duck goose station

As crianças fazem um círculo e uma outra passa dizendo Duck, Duck mas quando disser Goose, a criança tem de levantar e tentar pegar a que estava em pé para não perder seu lugar!

Hula Hoop station

A estação se divide em dois círculos. De mãos dadas, os alunos tem de passar um bambolê para os outros. Quem terminar primeiro, ganha.

Older kids

Flag fetch: o famoso pega bandeira onde quem o fizer, responde uma pergunta e, se acertar, ganha um ponto para o time.

Water fun

Os alunos passam um copo com água e quem encher o balde primeiro, ganha

What´s the time Mr. Wolf?

As crianças perguntam as horas ao Mr. Wolf e as horas correspondem ao número de passos que as crianças darão para se afastar e depois o Mr. Wolf corre atrás de quem será o próximo a falar as horas.

Hula Hoop

A estação se divide em dois círculos. De mãos dadas, os alunos tem de passar um bambolê para os outros. Quem terminar primeiro, ganha.

Battle Ship

O famoso Batalha Naval. As crianças dizem números e letras para passar a coordenada desejada e veem se ganham pontos ou perdem tudo ao escolher uma bomba!

Ao final, serão distribuídos brindes e haverá um sorteio também.