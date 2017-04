Erin Moran, atriz da série 'Happy Days', falece as 56 anos

A atriz americana Erin Moran, que interpretava Joanie na série de TV "Happy Days", morreu aos 56 anos.

O corpo de Moran foi encontrado após uma ligação para o serviço de emergência na tarde de sábado, 23, informou a polícia do condado de Harrison, em Indiana.

Na série "Happy Days", ficou no ar de 1974 a 1984, Eric Moran interpretava Joanie Cunningham, a irmã mais nova de Richie, personagem de Ron Howard. Depois ela foi protagonista da série "Joanie loves Chachi".

"Que notícia triste, triste. Descansa em paz Erin. Sempre vou lembrar de você em nossa série tornando as cenas melhores, recebendo risadas e iluminando as telas de TV", escreveu Ron Howard no Twitter.

De acordo com o site de notícias The Indianapolis Patch, o corpo da atriz foi encontrado em um parque de trailers na pequena cidade de Corydon.