Enxaqueca tira Evaristo Costa da bancada do 'Jornal Hoje'

Evaristo Costa usou seu perfil do Instagram para explicar por que não estava apresentando o "Jornal Hoje" (Globo) desta segunda (30).

Em uma foto em que aparece de olhos fechados e com as mãos na cabeça, o jornalista revelou que o motivo foi uma enxaqueca muito forte.

"Pode falar de tristezas no Instagram também ou só de coisa boa? A enxaqueca me tirou do 'Jornal Hoje'", afirmou na legenda da imagem.

Nos comentários, o apresentador recebeu o apoio de seus seguidores. Alguns disseram que já estavam com saudades dele, enquanto outros deram sugestão do que fazer para amenizar a dor.

Não é raro o apresentador da Globo usar as redes sociais para contar alguns detalhes dos bastidores das gravações. Pelo Twitter, em dezembro ele declarou que ia tirar férias naquele mês e depois substituiria Tadeu Schimdt na apresentação do "Fantástico" nas primeiras três edições do ano.

Ao voltar à apresentação do" Jornal Hoje", em meados de janeiro, ele publicou uma foto no Facebook abraçando a bancada da atração.