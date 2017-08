Envolto em acidente na última semana, Mutirama integra lembranças de várias gerações

Professora Kalyna Ynainhá, 29, em espaço do parque: muitos importantes momentos no local

Era 1969 quando o Parque Mutirama abriu suas portas. De lá pra cá são quase 50 anos e uma lista incontável de histórias que abraçam diferentes gerações. Se o parque falasse, possivelmente não deixaria de fora histórias como a de Kalyna Ynanhiá, que viveu ali importantes momentos da sua infância. Hoje, aos 29 anos, ela observa o local, que neste momento está de portões fechados, com um misto de saudosismo e tristeza. O último sentimento, provocado pelo acidente com o brinquedo Twister na semana passada. A convite do POPULAR, a professora universitária e historiadora voltou ao Mutirama e durante a visita, o olhar curioso da criança e a expressão decepcionada da adulta se misturaram.

Na opinião de Kalyna, o Mutirama, assim como outros espaços de lazer e de cultura da cidade, sofre com a falta de cuidados do poder público - resultado de uma educação sem foco no patrimônio e na ausência de incentivos à preservação e ao conhecimento histórico da população. “Nosso sistema educacional é conteudista e não considera monumentos e lugares como participantes à altura dos planos na sala de aula. É importante cobrarmos da escola esse repasse de conhecimento já que não é possível cuidarmos de algo que não conhecemos”, provoca.

Nem sempre Kalyna teve esse olhar apurado sobre a importância de se reconhecer e cuidar da cidade onde se vive. Quando criança, enxergava um Mutirama sem defeitos. Ia ao parque com os pais e dois irmãos, Karla, hoje com 35 anos, e Carlos Júnior, atualmente com 32, e conta que se sentia adulta ao poder fazer o percurso do Trem Fantasma sozinha. O brinquedo disputava o topo dos proferidos com o tobogã. A brincadeira só era interrompida para um lanche, no estilo piquenique, que a mãe preparava em casa e que era servido com suco de caju ou maracujá, comprados geladinhos ali mesmo de um vendedor.

No ano passado, a historiadora voltou ao parque para levar o sobrinho e, assim que colocou os pés no chão do multicolorido Mutirama se sentiu criança novamente. Com o incidente da última semana, as visitas desde então periódicas foram adiadas por tempo indeterminado.

Sobre a situação, o presidente da Agência Municipal de Turismo, Eventos e Lazer (Agetul), responsável pelo parque, Alexandre Magalhães, diz que ainda não há data para a reabertura. “É uma dor. O Mutirama esteve presente na minha infância e já faz parte da terceira geração da minha família. Ele fica fechado até podermos reabri-lo aos moldes de 1969”, afirmou à reportagem.

Caravana da alegria

Bairro que é o coração da cidade, o Centro recebia, durante a infância, as irmãs Alessandra Moares, 24 anos, e Isabela Moares, 21, de braços abertos e o sorriso de plástico dos palhaços plantados na porta do parque. Quando a mãe falava em visitar o Setor Central era uma festa. Significava que a turma, formada por um grupo grande de crianças do Conjunto Riviera, passaria o dia no Mutirama.

“O dia anterior era de preparação. Cada família fazia um prato e nós ficávamos eufóricos. A regra era aproveitar a parte gratuita, onde os brinquedos ficavam no meio de um espaço de areia. Certa vez chegamos no parque e essa parte estava fechada para reforma. Ouvia-se todo tipo de choro. Eram muitas crianças e minha mãe ficou desesperada. Por fim, nos sentamos embaixo de uma árvore e lanchamos”, conta Alessandra, em meio a gargalhadas.

As raras vezes nas quais a mãe comprava o ingresso do Mutirama fizeram com que ela elegesse na época como seu brinquedo preferido a Xícara Maluca. “Certa vez uma das mães que compunham a caravana da turma do Riviera aceitou experimentar a xícara que rodava sem parar. Foi marcante. Ela gritava e nós só ríamos sem parar”, recorda-se com carinho.