Entrevista: Contardo Calligaris

Sexo, amor e morte são alguns dos temas que servem de combustível para a série Psi, criada pelo psicanalista Contardo Calligaris e exibida pelo canal a cabo HBO.

Dois episódios da terceira temporada da trama serão exibidos neste sábado, a partir das 20 horas, na Mostra Psi do Cinema Lumière no Shopping Bougainville. Calligaris, um dos mais requisitados e preparados terapeutas do País, vai estar no cinema para debater com o público temas espinhosos como suicídio, desejo e sofrimento. “Acredito que a ficção tem a capacidade de nos transformar muito mais do que a transmissão das ideias”, explicou, em entrevista ao POPULAR.

Para ele, quando alguém assiste a um filme ou lê um livro de ficção aquilo acaba tendo um efeito, um peso emocional de identificação com a situação ou com um dos personagens, bem maior do quando se lê ou vê o mesmo tema em um notícia de jornal.

Ele diz ter crescido numa família em que ler romances e assistir a filmes, ou seja, mergulhar em ficções, não era considerado uma perda de tempo. “A ficção leva vantagem porque é mais leve. Coloca o espectador em histórias e possibilidades de vida sem necessariamente sugerir uma opinião. Acho isso milagroso.” Em sua trajetória profissional, a ficção veio antes da psicanálise.

Calligaris, que é doutor em psicologia clínica, começou a escrever com apenas 9 anos. Carlo Antonini, protagonista de Psi, é a cara do autor. Ele foi tirado dos dois romances do psicanalista publicados pela Companhia das Letras: O Conto do Amor (2008) e A Mulher de Vermelho e Branco (2011). Todos os casos apresentados na série são também, de certa forma, derivados de casos que o autor conheceu. Além dos dois romances, Calligaris soma uma dezena de livros sobre psicanálise e coletâneas de artigos publicados. Confira trechos da entrevista ao lado.

O protagonista de Psi é um profissional do divã culto, sedutor, bem de vida, irônico e aventureiro. O quanto de autobiográfico tem a série?

A HBO comprou os direitos do protagonista dos dois romances que publiquei pela Companhia das Letras que se chama Carlo Antonini. A construção do personagem tem muito de autobiográfico. Todos os casos apresentados na série são, de certa forma, derivados de casos que conheci. Quando a gente volta desse tipo de critério em algo que é altamente especializado, entra no campo da ficção. Para um escritor leigo seria necessário um tipo de documentação monstruoso para escrever algo do tipo. A mente humana é muito variada. Dentro dessas variações, existem parâmetros bastante técnicos. Não creio que seja possível escrever os casos retratados na série utilizando apenas a ficção.

Tema recorrente na nova temporada de Psi é o direito à morte. Por que o desejo de morrer do outro nos incomoda?

Por uma razão completamente narcisista que compreendo muito bem. Achamos que quando um conhecido - e mais ainda quando um parente, pai ou mãe - se mata é uma declaração de nosso fracasso em ser um motivo suficiente para alguém viver. É isso que fundamentalmente nos assusta. Claro que tem toda a questão da perda, mas no fundo a nossa resistência é ao fato de não sermos uma razão forte para que a pessoa escolha viver.

O senhor tem um extenso trabalho sobre e com adolescentes e casos de suicídio nessa faixa etária são discutidos hoje em todo mundo. O que acontece com esta geração?

Primeiro, é preciso analisar as estatísticas com muito cuidado. A gente sempre lê que o suicídio é a segunda causa de morte entre adolescentes. Mas é claro: adolescente não morre de velhice. Outra coisa que não acredito é que a geração do início do século 21 seja mais deprimida ou desprovida de uma razão de viver do que os jovens da segunda metade do século 20. O certo é que teve alguns momentos no século 20 quando houve uma procura para o sentido da vida que funcionou. Mesmo gerações como a hippie teve a sensação de ter conseguido dar sentido à vida como tal. Tivemos uma recaída, em especial com os casos de terrorismo na Europa onde tanto jovens se tornaram distribuidores de morte e, no fundo, estão à procura da própria morte. Neste começo de século, dependendo dos lugares, inclusive Brasil, o quadro não é entusiasmante.

O senhor já afirmou que o cinema revela a natureza humana. Qual é o poder real da ficção para auxiliar na compreensão da realidade?

Acredito que a ficção tem a capacidade de nos transformar muito mais do que a transmissão das ideias. Digo em todos os sentidos. Por exemplo, dos anos 1960 até agora, se alguma coisa mudou na mente das pessoas em relação às minorias sexuais, é mais graças às telenovelas do que dos ensaios publicados sobre os temas. É um poderosíssimo instrumento de transformação. A ficção tem uma grande vantagem porque é mais leve. Coloca o espectador em histórias e possibilidades de vida sem necessariamente sugerir uma opinião. Acho isso milagroso. A ficção civiliza em todos os sentidos. Eu, por exemplo, jamais votaria em um político que não lê romances e contos, nem frequenta cinemas e teatros. Realmente isso é um critério fundamental mesmo que existam outros.

Um tema constante das suas crônicas é a felicidade. Uma volta nas redes sociais parece provar que todos nossos amigos são mais felizes do que a gente. Afinal o que é ser feliz?

Nas redes sociais, a questão não é ser feliz, mas conquistar a inveja dos outros. São coisas extremamente diferentes. Ser feliz parece não ser importante. Apesar que ser invejado também pode ser muito prazeroso. Não importa o que você está sentindo, a prioridade é a foto que se posta e quantas curtidas ela recebe. Nem acredito que a felicidade em si seja algo que procuramos. Nós temos uma sociedade extremamente oposta aos prazeres. Costumo dizer que não quero ter uma vida feliz. Quero ter uma vida interessante.