Entre anseios e frustrações: síndrome pode transformar local de trabalho em ambiente hostil

Fazer tudo para ontem. Estar sempre disponível. Se manter na crista da onda - não importa como esteja a maré ou a disposição do navegador. O guia prático de sobrevivência no mercado de trabalho adotado por muita gente não abre espaço para pequenos prazeres como praticar atividades físicas, ter um hobby ou matar o tempo lendo o jornal de domingo com calma e certa preguiça. O normal é fazer hora extra, ficar permanentemente ocupado, dar passos apressados e mostrar-se sempre produtivo.

Como resultado dessa corrida pelo sucesso, especialistas apontam o aumento de casos de ansiedade, depressão e da pouco falada síndrome de burnout, também conhecida como síndrome do esgotamento profissional. Neste último caso, o ambiente laboral se transforma em um campo de batalha no qual só os melhores conseguem se estabelecer. É o fim do sentimento de coletividade e, para a psicóloga e professora Ivone Félix Sousa, o começo de uma guerra que o profissional declara contra si mesmo.

O cenário mais comum tem ainda um terceiro personagem, além da cobrança por parte da sociedade e do profissional que quer, a todo custo, se encaixar. O ambiente muitas vezes não contribui. Ivone explica que na maioria dos casos, há vontade de fazer mas faltam ferramentas para execução das boas ideias, e a pessoa se frustra. “É aí que se iniciam as cobranças infundadas e o profissional começa a se achar incapaz, pequeno, incompetente. A autoestima é impactada, a qualidade de vida cai e a pessoa adoece naquele ambiente. Em casa está tudo bem, mas sempre que a hora de ir ao trabalho se aproxima, a indisposição volta.”

Os sintomas da síndrome de burnout são físicos e emocionais. A pessoa fica agressiva e irritada, se porta sempre de forma negativa quando está no trabalho e falta mais do que comparece. O funcionário, antes competente e atencioso, não se concentra, tem lapsos de memória e crises de ansiedade. Sente o coração palpitar, a cabeça doer e sono ir embora por dias. “A insatisfação no trabalho é grande e a falta de entusiasmo acaba sendo interpretada como ineficácia causada por preguiça.”

O termo em inglês significa estar queimado, de dentro para fora. Nesse caso, não há férias que consigam mandar a exaustão embora. É preciso procurar ajuda. Fazer psicoterapia, usar antidepressivos - quando necessário - e desacelerar. Atividades físicas, meditação e técnicas de relaxamento podem ser associadas ao tratamento, mas respeitar as próprias necessidades e limites é o mais importante.

Gestão

Segundo números da International Stress Management Association (Isma) no Brasil, 72% dos brasileiros sofrem com estresse, e 30% desse total desenvolveram a síndrome de burnout, já reconhecida pela Organização Mundial da Saúde e pelas leis brasileiras como doença ocupacional.

Para a administradora e especialista em gestão de pessoas, Maria Célia Franklin, um ponto importante nessa análise é o alto índice de desemprego e o fato de algumas pessoas acabarem precisando acumular funções de outras. “O gestor precisa acompanhar o comportamento dos membros da equipe. Caso consiga identificar alguma alteração é preciso conversar com o colaborador. Remanejá-lo se preciso for, pensar em lhe conceder férias ou até encaminhá-lo para o departamento responsável, caso a empresa tenha psicólogos”, ressalta.