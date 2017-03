Entenda a Plana

Após catalisar um importante movimento de popularização da autopublicação e das editoras de pequeno porte no Brasil, a Plana já está em sua quinta edição com foco na profissionalização da produção independente no País. A antiga Feira, agora sob o título de festival, passa a partir deste ano a acontecer na Bienal de São Paulo e conta com um novo espaço cultural, a Casa P...