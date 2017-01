Ensaio fotográfico de médica veterinária em cemitério do Paraná chama atenção

O fotógrafo Eduardo Matysiak, de 23 anos, e a médica veterinária Karina Popovicz, de 30 anos, resolveram fazer um ensaio fotográfico em um dos cemitérios de Guarapuava (PR) e chamaram atenção com a ousadia. As fotos foram feitas no dia 13 de março do ano passado, mas só foram divulgadas na internet em dezembro.

"Quando o Eduardo disse que queria me fotografar, mas com um tema diferente, já fui logo sugerindo que fotografássemos no cemitério. Confesso que já tinha essa pira", conta karina que já fez vários outros ensaios com temas divertidos. "Eles me permitiram viver uma fantasia que em nenhum outro lugar seria possível", diz.

Eduardo falou que a sessão foi tranquila, apesar dos olhares curiosos. "A gente chegou umas 15h e ficamos até 18h. Ninguém falou nada, só olhou. Eram olhos de curiosidade. Cidade pequena, né?".

O fotógrafo revelou que não teve acontecimento sobrenaturais, mas sentiu uma energia diferente. "Fotografo desde os 13 anos. Estou acostumado a fazer festas de 15 anos, casamentos. Estou feliz com a repercussão. Uns criticam, mas a maioria parabeniza a ousadia", explica.