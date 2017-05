Engenheiro de som francês ministra oficina gratuita de Sound design em Goiânia

O engenheiro de som francês Rémi Stengel ministra uma oficina gratuita de Sound design, entre os dias 16 e 19 de maio, no Câmpus de Goiânia-Laranjeiras da Universidade Estadual de Goiás (UEG), sede do curso de Cinema e Audiovisual. As inscrições estão abertas até sábado (13), no site www.uaa.ueg.br .

Sound design

Com carga horária de 20h, a oficina aborda o processo de criação, planejamento e execução de um projeto de som no cinema (inter-relação entre vozes, ruídos e música), conforme o desenvolvimento dos meios de gravação e reprodução sonora, bem como o surgimento da função do sound designer e sua relação com os demais profissionais do som e da imagem. A criação de efeitos sonoros em plataformas digitais e a discussão acerca de trilhas sonoras compostas por diferentes projetistas de som também integram o conteúdo programático dos encontros.

Além da oficina, Rémi Stengel vai falar de sua trajetória e exibir alguns de seus trabalhos como sound designer em uma palestra aberta à comunidade, a ser realizada na quinta-feira (18), das 19 às 22h, no auditório do Câmpus de Goiânia-Laranjeiras da UEG.

"É importante ressaltar o ineditismo desta iniciativa em Goiás, numa abordagem mais aprofundada do som no cinema, de forma totalmente acessível a estudantes, profissionais e demais interessados. Stengel traz para Goiânia suas experiências no cinema europeu e as mais recentes em terras paulistanas", valoriza a coordenadora pedagógica da terceira temporada do projeto e professora de produção sonora da UEG, Geórgia Cynara.

Rémi Stengel

Natural de Paris, Rémi é engenheiro de gravação de som em externas e em estúdio, sound designer, compositor, produtor musical e mixador. Ocupou diferentes cargos na cadeia de produção do som para a ficção e documentário, em televisão e cinema. Grava de dublagens e foley a orquestras sinfônicas. Sua formação foi finalizada construindo estúdios e trabalhou como assistente do renomado Dominique Dalmasso nas mixagens de longas-metragens para diretores franceses como Claude Chabrol, Cédric Klapisch, Coline Serreau, Radu Mihaileanu, Gérard Corbiau e Jean-François Stévenin. Mais info: http://www.imdb.com/name/nm1191151/?ref_=fn_al_nm_1 .

Universidade Aberta do Audiovisual

O segmento audiovisual tem passado por intensas transformações nos últimos anos. Um dos principais fatos gerados por tais mudanças é o aumento da demanda por profissionais qualificados para atuar no processo de concepção de conteúdos audiovisuais com ênfase na produção ficcional. A lei 12.485 que arbitra sobre o funcionamento da TV paga no Brasil, destina 3,5 horas de programação semanal para conteúdos nacionais de produção independente. Esse recente cenário tem oportunizado um novo nicho de atuação profissional para os realizadores, bem como uma importante janela para a exibição dos conteúdos produzidos no Brasil.

O projeto Universidade Aberta do Audiovisual surge a partir desse contexto, com o intuito de propiciar atividades de formação por meio de cursos livres nas diversas frentes de atuação do profissional em audiovisual. "As duas primeiras temporadas do projeto estiveram dedicadas, respectivamente, ao Roteiro e à Direção. Nesta terceira edição, que ocorre em quatro módulos até o final de 2017, receberemos profissionais do som reconhecidos nacional e internacionalmente, numa forma de aproximar comunidade, universidade e profissionais atuantes no mercado audiovisual", afirma Marcelo Costa, professor coordenador do projeto.



Serviço

Data/horário da oficina (inscritos): 16 a 19/05 (terça a sexta), das 14 às 18h

Local: auditório do Câmpus Goiânia-Laranjeiras da UEG (Av. Professor Alfredo de Castro, sem número, Chácara do Governador, Goiânia-GO)

Mais info: (62) 3522-5616