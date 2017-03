“Encarei como o primeiro trabalho”

Aos 57 anos, Ricardo Leão gosta de dizer que está comemorando meio século de piano. A precocidade dilapidou o talento e fez dele um dos músicos mais renomados do País já nos anos 80. Em Goiânia, nesta semana, em intervalo entre os ensaios com a Sinfônica de Goiânia para o show de hoje, ele falou ao POPULAR. Como surgiu o convite para fazer a trilha de A Lei do Amor? De maneira natura...