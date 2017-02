Empresa que audita o Oscar se desculpa e diz que vai investigar erro

Empresa responsável por auditar a cerimônia do Oscar, a PricewaterhouseCoopers afirmou que está investigando por que aconteceu um erro na hora de anunciar o melhor filme, na cerimônia realizada na noite deste domingo (26).

No prêmio mais importante da noite, uma confusão fez com que "La La Land" fosse anunciado como ganhador. Instantes depois, a gafe foi percebida, e as estatuetas foram entregues para o elenco de "Moonlight".

"Nós sinceramente nos desculpamos com "Moonlight", "La La Land", Warren Beatty, Faye Dunaway e com os telespectadores do Oscar pelo erro que foi feito durante o anúncio do melhor filme", disse a empresa em uma nota.

"Os apresentadores receberam por um erro o envelope da categoria errada. Quando descobrimos, isso foi imediatamente corrigido. Estamos investigando agora como isso aconteceu e lamentamos profundamente que tenha acontecido", acrescentou o texto do comunicado.

Segundo Beatty, tudo começou quando ele recebeu o envelope de melhor atriz, não o de melhor filme. Ao abrir o envelope, percebeu que havia uma confusão e, para tentar ganhar tempo, enrolou ao dar o prêmio.

Apressado por Dunaway, ele mostrou o envelope para ela. A apresentadora, porém, nem tentou ver se havia um erro. Bastou olhar que estava escrito "La La Land" no cartão para que ela anunciasse o prêmio.

Segundo o site "The Hollywood Reporter" dois funcionários da PwC ficam posicionados ao lado do palco com envelopes iguais. Dependendo do lado pelo qual cada apresentador chega, um deles entrega o envelope. Teria sido neste momento, portanto, que o envelope errado foi parar na mão de Warren Beatty.

O que ainda não se sabe é se eles entregaram por engano o de melhor atriz a Beatty ou se cartões a mais foram impressos.

"Nós agradecemos a forma como os indicados, a Academia, a ABC e Jimmy Kimmel lidaram com a situação", completou a nota da PwC.