Empresária brasileira publica foto da filha sorridente ao nascer e imagem viraliza no mundo todo

A empresária do ramo de moda, Thaise de Mari, de 32 anos, costuma compartilhar em seu Instagram fotos produzidas de viagens e looks do dia com peças de grifes internacionais e com isso conquistou 220 mil seguidores. No entanto, um post com pouco glamour, mas muita alegria está viralizando nos últimos dias nas redes sociais e sites internacionais, como Cosmopolitan, Daily Mail e China Press.

Em 4 de janeiro, ela publicou uma imagem em que aparece sorridente logo após o parto com o marido e a recém-chegada filha, Carmel. E a bebê, que já seria o centro das atenções naturalmente, roubou ainda mais a cena por aparentar estar rindo. Apesar da publicação ter ocorrido há três meses, apenas agora o caso vem ganhando repercussão.

Veja o post:

Reservamos os melhores e mais sinceros sorrisos pra vocês!!! 😀😀😀Muito obrigada por tanto carinho!!! 🙏🏽🙏🏽🙏🏽 Carmel esbanja saúde! Nasceu com 3,4kgs e com 48,5cm! 💞💞💞 #Baby #Carmel #family Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Dez 9, 2016 às 1:59 PST

Carmel já tem três meses e continua conquistando likes no Instagram da mamãe que mora em Balneário Camboriú, Santa Catarina; veja alguns cliques:

Velão cegouuuuuu zente 🌞💜👙ozi resolvi mostrar esse corpinho esbelto com meu óculos da @otica512 e meu maiô novo! 👙💜e minha mãin pediu pra eu cruzar as pernas porque sou mocinha 🙄💖 #sun #baby #newborn #Carmel #12dias #babygirl #maedemenina Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Dez 21, 2016 às 4:33 PST

"Tô pepalada pra esse tal de velão" ☀️💓👙 Maiô deusinho que Carmel ganhou de duas amiguinhas lindas @maria_gcini e Vittoria 💓 bolsa bapho que Eva (@isanascimento ) mandou pra elas causarem juntas na praia 👯 mini rayban @otica512 😎 posso com tanta fofura?! 💓💓💓e o pezinho firme e forte no joinha 👍🏽#baby #babygirl #maedemenina Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Jan 8, 2017 às 3:47 PST

"Migas suas lokas zá sou uma moxinha! Partiu pááááiaaaa" 🌊☀️🐚💓 Não é muita fofurice pra pouca serumaninha não❔❕ Feliz 2 meses amor da minha vida! #baby #babygirl #mesversario #Carmel Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Fev 9, 2017 às 3:20 PST

Aquele sorriso sincero de quem não precisa trabalhar amanhã 😄💗E toda feliz mesmo com 3 vacinas 💉💉💉 é muito gostosa! Eu que fiz gente! 🙀🙋🏽 #newbalance de "pinxesa" da @lenfance #baby #babygirl #maedemenina #Carmel Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Fev 12, 2017 às 3:19 PST

Aquela serumaninha banguela que você respeita passando pra desejar um sábado "malaviloso" 💓💓💓 #baby #babygirl #maedemenina #Carmel Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Fev 18, 2017 às 6:38 PST

"Mãin eu adolei esse tal de canaval" 😅🎉 Aquela "seleia banguela" que você respeita passando pra dar um boa noite! 🌸🐚🌊 fantasia mais linda da VIDA feita pela @carolinaguerradiniz 💓🐬#baby #babygirl #maedemenina #carnaval Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Fev 28, 2017 às 3:45 PST

"Nota tinhola tô ficando velhinha zá né?!" 💓💓💓 3 meses da PINXESA CARMEL 👸🏼👑 zenteee a cada mês tá mais difícil bater foto dessa sapeca! A última descoberta agora é a mãozinha que não sai da boca 😂✋🏽 vestido de 👸🏼 @carolinaguerradiniz minha primeira melissa @lenfance laço @janeladoatelie #babygirl #maedemenina #Carmel Uma publicação compartilhada por T H A I S E DE M A R I ™ (@thaisedemari) em Mar 9, 2017 às 4:09 PST