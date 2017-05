Emoção na plateia

Mais do que ser premiado na Mostra do Filme Livre, no início do ano no Rio de Janeiro, o diretor goiano Benedito Ferreira conta que a reação da plateia tem sido a experiência mais forte durante as exibições. Parte do público jovem sequer ouviu falar do acidente. “Há aqueles que conhecem um pouco, que se emocionam e saem da sala em busca de informações”, explica o diretor que nasceu dois anos após o acidente.

Algo do Que Fica é o terceiro curta de Benedito, professor substituto da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG. Desde 2008, ele desenvolve direção de arte e cenografia para cinema, teatro, vídeo, dança e performance. A expectativa agora é para a exibição do curta na cidade. “Ainda não o exibimos em Goiânia. Vai ser muito importante.” A primeira exibição da produção em Goiás será durante o Fica, na cidade de Goiás entre 20 e 25 de junho.