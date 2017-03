Emma Watson revela que o elenco de 'Harry Potter' tem um grupo no WhatsApp

A atriz Emma Watson revelou que o elenco de "Harry Potter" continua mantendo contato seis anos após o lançamento do último filme da saga -e não é por meio de corujas.

Conhecida por viver a heroína Hermione, a britânica disse em entrevista ao programa "Entertainment Tonight" que criou um grupo no aplicativo de mensagens WhatsApp para que os colegas bruxos pudessem se comunicar.

"Nós temos um grupo de WhatsApp que eu usei para convidar todos do elenco principal de 'Harry Potter' para as sessões de 'A Bela e a Fera'", disse Emma, que atualmente está divulgado o filme da Disney, no qual faz a protagonista Bela.

Tom Felton, que interpretou Draco Malfoy na saga Harry Potter, e Matthew Lewis, conhecido como Neville Longbottom, aceitaram o convite da amiga e compareceram à estreia de "Bela e a Fera" em Los Angeles, no começo de março.

"É como 'Pokémon', eu estou tentando encontrar todos eles ainda", brincou a atriz. "Nós estamos todos espalhados pelo mundo."