Emilly vence Prova do Líder após Marinalva se esquecer de apertar cronômetro

Pela segunda vez consecutiva, Emilly conquistou a liderança do BBB 17. Em uma prova que envolvia concentração e resistência, a gêmea de Mayla levou a melhor e está imune no próximo Paredão que será formado neste sábado (8).

A prova durou 12 horas e foi disputada por Emilly, Marcos e Marinalva. Sentados em um tapete voador, os participantes precisavam apertar um botão quando o cronômetro aparecesse na tela.

Marcos foi o primeiro a deixar a disputa, após se ajoelhar e descumprir uma das regras da prova. Marinalva perdeu o foco e acabou se esquecendo de parar o cronômetro, deixando a liderança todinha para Emilly.

Emilly, Marcos e Marinalva foram pré-classificados com a ajuda de seus familiares na noite de quinta-feira (6) para participar desta segunda fase da Prova do Líder. As representantes de Vivian e Ieda não conseguiram somar pontos suficientes para permitir às sisters participar da segunda fase da prova que definiria o novo líder do BBB 17.

Na noite deste sábado, Emilly deve indicar um nome ao Paredão. No domingo, mais um brother deixa a disputa pelo prêmio de R$1,5 milhão.