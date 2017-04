Emilly Judas: Campeã do BBB 17 é detonada por internautas após carta de Marcos

A saída do ex-brother Marcos Harter da casa do Big Brother Brasil 17 foi marcada grande polêmica, envolvendo uma denúncia de agressão contra a campeã Emilly. O que ninguém imaginava era que o cirurgião não estava satisfeito e quis causar novamente, dessa vez nas redes sociais. Uma publicação fez com que os internautas se revoltasse com a nova milionária e subissem a hashtag: EmillyJudas.

Na manhã do último sábado (22), o cirurgião compartilhou uma espécie de carta no Facebook para a ex-namorada, com quem viveu um romance dentro da casa do BBB. No texto, Marcos relembra de como conheceu a estudante Emilly e como era o cotidiano do casal durante o programa.

Por fim, o ex-brother revelou que quando ainda estava na casa, percebeu o comportamento estranho da namorada e desconfiou que ela tinha registrado a denúncia de agressão, que causaria sua expulsão. "O tiro de misericórdia que você deu em minha nuca na reta final do programa matou o homem que a adorava lá dentro, mas não o homem que a perdoaria aqui fora", escreveu.

Confira a repercussão da postagem entre os internautas:

#BBB17 a garota pra ganhar o premio não poupou nem a mãe falecida,imagina se iria perder pra um homem....#Emillyjudas — Arlequina ‏🍷 (@Limahmari) 22 de abril de 2017

@DoceReality Não concordo com a agressão, mais concordo com tudo que ele disse nessa carta. #EmillyJudas — Jéssika Oliveira (@jessikaaoli) 22 de abril de 2017

Denunciar n foi o erro se ela se sentiu agredida tinha que denunciar, agora se fazer de desentedida no ao vivo que foi o podre #EmillyJudas — Bruno Cavalcante (@Brunocavalcant3) 22 de abril de 2017

Sério que vcs estão surpresos? Para alguém que maltratava a própria mãe, isso não surpreende em nada... #emillyjudas — Cacio Silva (@RealCacioSilva) 22 de abril de 2017