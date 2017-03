Emilly, Ieda e Roberta formam o sétimo Paredão do BBB17

O sétimo paredão já está formado! O líder Marcos indicou Roberta. No confessionário, a maioria dos participantes escolheu Emilly e Ieda.

A formação começou com a imunidade do Anjo Rômulo. Ele escolheu salvar Vivian. O Líder Marcos mandou Roberta direto para a berlinda. Depois disso, foi a vez da votação no confessionário (veja o voto a voto abaixo).

As votações já estão abertas no site do Gshow. A eliminação acontece na próxima terça-feira (15).



Voto a Voto

Ilmar votou em Ieda

Ieda votou em Marinalva

Emilly votou em Ieda

Rômulo votou em Emilly

Roberta votou em Ilmar

Vivian votou em Emilly

Marinalva votou em Ieda

Daniel votou em Ieda