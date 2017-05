Embalo entre o estilo e o conforto

Seja no estilo mais roqueiro, tipicamente de bandinhas folk, seja para dar um ar moderno e quebrar a monotonia do visual, a botina caminha para o hall de calçados que criam um universo de possibilidades para o look, dia e noite. De acordo com a consultora de estilo Izabelle Capuzzo, do Plie Design, não há nada mais cool que aliar conforto e estilo numa mesma montação de peças e calçados, o que faz relação direta com a botina. “É um calçado clássico, que pode ser usado de diversas maneiras casuais. Sempre usei bastante botas estilo western, aquelas de cowboy, e pra falar a verdade, sou apaixonada por botas em geral. Tudo fica cheio de personalidade.”

As botinas entraram na vida de Izabelle quando ela ainda tinha seis anos de idade e vivia com o calçado de camurça preta nos pés. “Quando comecei a usar botina, durante a infância, fazia esse link com o homem que vivia na fazenda ou que era trabalhador da terra. Hoje, vejo os modelos atuais carregados de referências europeias, além da própria nomenclatura usada no meio fashion, ‘Chelsea boots’”, sugere a profissional.

Entre as dicas, Izabelle avisa que se trata de um calçado clássico e que pode ser usado de diversas maneiras casuais, como colocar a botina com calça skinny, tanto para homens quanto para mulheres, com a barra dobrada, para deixá-las sempre a mostra. Outra sugestão é usar em cor semelhante à parte de baixo da roupa para alongar a silhueta, criar a sensação de pernas mais compridas. “Por terem um ar mais masculino, usá-las com vestidos leves ajuda a quebrar um pouco desse ar. Mas nada impede que seja criado um visual mais minimalista ou mesmo rocker. Misturá-la com outras tendências também é uma boa alternativa. Um exemplo são as meias esportivas”, aconselha.

Dicas para meter o pé na botina

- Já que a botina é um calçado mais masculino, opte por combiná-la com peças femininas como saias mídis, pantacourt de alfaiataria, calças rasgadas mais soltinhas ou até mesmo com skinny bem sequinha;

- As meias coloridas e com lurex estão com tudo, por isso, trate de deixa-las à mostra. Dão um charme e personalidade ao visual;

- Caso fique com receio de usar a botina e ficar um visual muito caricato, com ar brejeiro, opte por um modelo de verniz. Além de moderno, o calçado ganha um toque urbano com texturas diferenciadas como veludo e estampa.