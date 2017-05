Em vídeo, MC Melody chora ao anunciar fim da carreira 🎥

A cantora MC Melody, de 10 anos, anunciou na última quinta-feira (18), em sua página oficial no Facebook, o fim de sua carreira musical.

“Você que queria estragar meu sonho, minha carreira. Você conseguiu. Só tenho a agradecer quem me ajudou. Muito obrigada pelo

carinho. Hoje a Melody se acaba”, disse chorando a artista, sem dar mais detalhes do motivo.

Tão triste quanto Melody, os fãs ficaram assustados com a notícia, lamentaram e enviaram mensagens de apoio. "Não desista, linda! Você ainda tem muito tempo pra correr atrás do seu sonho. Levanta a cabeça e continua a caminhada", falou uma das fãs. "Não liga para quem te critica", escreveu outra pessoa.

Antes do vídeo, a cantora contou que estava feliz com uma ligação que recebeu do SBT. "Querem que eu seja a atriz principal da próxima novela", explicou.