Em vídeo, filho de Cristiano Araújo faz carinho em imagem do pai

“Quando o coraçãozinho dele não aguenta a saudade, ele pede para ver os vídeos. E hoje ele só queria fazer um carinho no PAPAI”, foi assim que Elisa Leite começou uma postagem em seu perfil no Instagram. A dentista é mãe do pequeno Bernardo, de 4 anos, filho do cantor Cristiano Araújo, morto em junho de 2015.

Bom dia hoje com 💔 em pedaços! Quando o coraçãozinho dele não aguenta a saudade, ele pede para ver os vídeos. E hoje ele só queria fazer um carinho no PAPAI 💔😞 Ontem ele queria um avião que chegasse até o CÉU 🙏🏻💔 Confiamos muito em Deus, só peço sabedoria na criação da minha JÓIA 💔🙏🏻😞🎼 Uma publicação compartilhada por Elisa Leite (@elisaleite) em Mar 3, 2017 às 5:59 PST

Junto com o texto, tem um vídeo do pequeno assistindo ao um show do cantor e fazendo “carinho” nele. A publicação tem mais de 153 mil visualizações e mais de 7 mil comentários, a maioria de apoio a Elisa e ao pequeno Bernardo.