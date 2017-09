Em uma Goiânia de tempo seco, há seis anos era lançado 'Julie, Agosto, Setembro'

A quentura de Goiânia e a relação do clima com seus moradores foi o mote principal para que o diretor Jarleo Barbosa filmasse o curta-metragem Julie, Agosto, Setembro. Lançado em 2011, os meses de julho, agosto e setembro da capital são revisitados durante a produção, que conta a história de Julie, uma suíça que acaba de se mudar para Goiás. Pouco a pouco ela vai entendendo a cidade até, por fim, se transformar em uma parte dela.

Um dos curtas goianos que mais viajaram pelo Brasil em festivais e mostras itinerantes, a produção foi exibida, por exemplo, no Festival de Gramado, no Rio Grande do Sul, e no Festival de Arte Contemporânea de Praga, na República Tcheca. Ganhou prêmios na Goiânia Mostra Curtas, FestCine, Festival Curta Canoa, entre outros.

O filme acompanha a trajetória da suíça e do clima de Goiás nos meses em que os termômetros marcam 35 graus e a umidade relativa do ar cai para os 7%. "O calor e a secura de Goiânia são coisas que mediam as relações, a maneira como a gente se apropria da cidade. É um lugar que pode ser muito hostil não só com os forasteiros, mas com nós mesmos que somos daqui", comenta Jarleo.

Julie, Agosto, Setembro está disponível online e pode ser assistido no site da produtora Panaceia Filmes, responsável pela execução da obra e de outras realizações. O filme também foi disponibilizado no Canal Curta, sendo a produção mais visualizada em 2011 no portal.



Clique aqui para ver o filme e boa sessão de cinema.