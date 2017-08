Em show, Leo diz que Victor Chaves está solteiro

O sertanejo Victor Chaves não está mais casado com Poliana Bragatini, e foi Leo, da dupla, quem deixou vazar a informação. Durante um show no último domingo, 13, Leo deixou escapar que Victor estava "solteirão".

Um vídeo publicado no Instagram mostra o momento em que Leo disse que as meninas chamavam mais o nome de Victor do que o dele. "Estão falando de você, solteirão", disse Leo. Procurada pelo E+, a assessoria de imprensa disse que não se manifesta sobre a vida pessoal dos cantores.

Em fevereiro, Poliana, então grávida, registrou um boletim de ocorrência contra Victor por agressão. Segundo a Polícia Civil de Minas Gerais, Poliana relatou ter sido derrubada no chão e chutada diversas vezes.

Poliana chegou a negar a agressão alguns dias depois, mas a denúncia acarretou na saída de Victor do The Voice Kids, programa do qual era jurado ao lado de Leo.