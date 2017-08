Em ritmo diferente

Pensando no futuro, a arquiteta e urbanista Mariana Carvalho está projetando a casa da própria mãe, Valéria Salvador, 53 anos. “Minha mãe é jovem, mas me pediu uma casa com acessibilidade plena, por isso optamos por uma construção de apenas um pavimento, totalmente plana e com portas generosas.” A intenção é estar preparada para quando o ritmo e as necessidades da mãe não forem mais os mesmos. Assim, quando os movimentos forem lentos e o equilíbrio possa estar comprometido, Valéria terá mais qualidade de vida.

Morando em um sobrado, Valéria sofreu um enfarte há cerca de quatro meses e precisou “se mudar” para o piso inferior da casa. Foi quando sentiu a necessidade de começar a pensar no futuro. A filha, Mariana, já vem sentindo essa mudança de perspectiva por parte dos clientes. “O futuro são ambientes integrados e menos corredores. O mercado de luxo já está atento, mas os apartamentos de dois ou três quartos seguem sendo projetados sem acessibilidade. Isso precisa mudar.”

A designer de interiores Regina Amaral destaca a importância dos espaços acessíveis e dá algumas dicas para quem tem um idoso em casa ou já pensa em se preparar para quando essa fase chegar. Ela orienta que abusar da ventilação e iluminação naturais pode ser uma boa escolha. Quanto à iluminação artificial é importante ter os interruptores próximos à cama e à porta de entrada ou optar pela automação. Os móveis têm que ser arredondados ou emborrachados, além de firmes para que o morador possa usá-los como apoio. A altura indicada para sofás e poltronas, sempre feitos com espumas mais densas, é em torno de 50 cm. Outra dica é optar por papéis de parede simples, já que estampas mais intensas podem confundir o morador e atrapalhar a noção de profundidade.

O banheiro é o ambiente que exige mais atenção, já que é frequentado diversas vezes ao dia e apresenta superfícies molhadas. Dentro do boxe, porta de correr e banco retrátil. Em vez do vidro, uma cortina de tecido semipermeável é uma opção barata e fácil de limpar. Para maior conforto, a torneira pode ser substituída por uma alavanca giratória e barras de segurança devem ser instaladas dentro e fora do box. Disponibilizar um botão de alarme no banheiro também é boa ideia.