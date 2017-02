Em paredão triplo, Luiz Felipe é eliminado com 73% dos votos

O alagoano Luiz Felipe foi eliminado do Big Brother Brasil na noite da última terça-feira (14), após enfrentar um paredão triplo contra Marcos e Ilmar. Em seu discurso de eliminação, Thiago Leifert relembrou os (mal) feitos do brother, como a coleção de desavenças com Ieda e fez diversas perguntas a Luiz Felipe sobre sua conduta na casa.

O brother deixou a disputa com 73,81%. O alto índice de rejeição do brother foi um dos recordes em paredão triplo, “perdendo” apenas para Tessália, do BBB9, que saiu com 78% dos votos contra Anamara e Alex, e para Diana, do BBB11, com 75% contra Maria e Wesley.

Já fora da casa, Luiz Felipe reafirmou seu comportamento explosivo. “Sempre fui muito ríspido e nunca deixei que ninguém me ofendesse. Ieda conseguiu ter meu respeito novamente quando veio conversar comigo hoje”, disse o brother relembrando um episódio anterior à eliminação.