Em outros ritmos

Antes de aparecer no repertório do sertanejo universitário, a ave foi consagrada na voz de Cazuza com o sucesso Codinome Beija-Flor. A faixa, que faz parte do álbum Exagerado, de 1985, o primeiro dele após sair do Barão Vermelho, foi escrita quando ele estava internado com suspeita de pneumonia em um hospital no Rio de Janeiro e observava o pássaro na janela do quarto. N...